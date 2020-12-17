القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 17-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل الجنيه الإسترلينى 5.10 ريال سعودي.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 51.80 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعه بمقدار 72 سنتا أو ما يعادل 1.4% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 48.53 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 71 سنتا أو ما يوازي 1.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم صعودا لأعلى مستوى في 9 أشهر بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لرويترز، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.