شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 17-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، اميرالد للاستثمار العقاري، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، غاز مصر، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة النصر للأعمال المدنية، سبيد ميديكال، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.52%، والعرب على 3.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13062 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.604 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.45%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 43.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%.

- حديد عز بسعر إغلاق 9.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية سعر إغلاق 12.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.95%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.75%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.20%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.18%.