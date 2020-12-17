شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات السعودى: أصول الصندوق وصلت لـ1.3 تريليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، أن أصول الصندوق وصلت لـ1.3 تريليون ريال في نهاية سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليار ريال سنويًا.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية: «نسعى بأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم وتأسيس شراكات لتوطيد مكانة المملكة العربية السعودية».

وأضاف خلال جلسة عن استدامة وتمكين الاستثمارات ضمن ملتقى الميزانية، أن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد أيّ من الاعتماد على النفط للتنوع بشكل عام؛ حيث إن من 2015 لليوم أسس الصندوق نحو 30 شركة.

وأشار إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة منها السيارات الكهربائية، قائلًا: «نسعى لجذب شركة لوسيد للسيارات الكهربائية إلى السعودية».

وأتم: «استثمرنا 150 مليار ريال سنويا منذ العام 2015 وحتى الآن، ونسعى لرفع هذه الاستثمارات تدريجيًا».