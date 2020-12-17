شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: أهمية الجيل الخامس تظهر فى التطبيقات الصناعية وليست الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورعمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسلمت اليوم رئاسة مجلس وزراء الاتصالات العرب بالجامعة العربية ، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 مشيرا الى أن مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، هو أعلى جهة تابعة لجامعة الدول العربية معنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج أخر النهار ، المذاع على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين ، أن أجهزة المحمول التي تدعم خاصية الجيل الخامس غالية الثمن وأقل جهاز يبلغ سعره حوالي ألف دولار وهذا المبلغ ليس في متناول عدد كبير من الناس مشيرا الى أن أهمية الجيل الخامس تظهر في التطبيقات الصناعية وليست الشخصية حيث يتم من خلاله إدارة المصانع مؤكدا أن الجيل الخامس سيكون متاحا عندما يكون له مردودا عند المواطنين.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العاصمة الإدارية ستضم أول جامعة متخصصة فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى العالم العربى، مشيرا الى أن هناك خطة لتطوير 75 مستشفى جامعى بتكنولوجيا معلومات بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير خدمات الإنترنت بتكلفة 300 مليون جنيه خلال نهاية العام الجارى 2020.