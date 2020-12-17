شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق للمعلومات": التصدير والأسواق العالمية وسيطرة "أرما وعافية" سبب ارتفاع أسعار زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت شركة "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" المتخصصة فى رصد ومتابعة الاسعار والمعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية، أداء سوق الزيوت فى مصر خلال ال 11 شهراً الأولي من العام الجارى 2020، موضحة أن سوق الزيوت شهد زيادة طفيفة في إجمالي الواردات من زيت الطعام بلغت نسبتها 2.7 % لتصل الى نحو 1.591 مليون طن مقابل 1.548 مليون طن خلال نفس الفترة من 2019.

قالت " اسواق " فى تقرير حديث لها أن القطاع الخاص استحوذ على 68 % من إجمالي الواردات البالغة 1.088 مليون طن، وبنسبة تراجع بلغت 5% عن نفس الفترة من 2019، موضحة أن شركتى " ارما " و " عافية " نجحتا فى السيطرة على استيراد معظم انواع زيوت الطعام فى مصر مثل زيت النخيل والعباد وزيت الذرة، لافتة الى أن نسبة القطاع العام بلغت 32% فقط من إجمالي واردات مصر من زيت الطعام والبالغة نحو 503 الف طن، بزيادة 23% عن العام الماضي .





زيت النخيل

و حول معدلات اداء زيت النخيل اشارت " اسواق " الى تراجع واردات زيت النخيل ، لافتة الى ارتفاع الاسعار على المستويين المحلي و العالمي عن نفس الفترة من العام الماضي .

و ارجعت " اسواق " تلك الزيادة الى ، ضعف المعروض بالسوقين العالمي والمحلي بجانب نمو الطلب ، علاوة على ارتفاع أسعار البذور الزيتية خاصةً فول الصويا لمستويات قياسية وتراجع الإنتاج والمخزونات عالمياً، منوهة الى تراجع واردات زيت النخيل الى 883.5 الف طن مقابل 987.4 الف طن بنسبة تراجع 11% مقابل نفس الفترة العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار زيت النخيل عالمياً خلال شهر نوفمبر لتصل الي اعلي مستوي لها خلال عام 2020 حيث بلغ سعر طن زيت النخيل RBD الماليزي عالمياً نحو878 دولار مقابل 643 دولار للطن في شهر يوليو 2020، وعلي الصعيد المحلي بلغ متوسط سعر طن زيت الأولين RBD نحو 15100 جنيه مقابل 11,070 جنيه في يوليو من نفس العام.





زيت الصويا

قالت " أسواق للمعلومات " أن إجمالي واردات زيت الصويا بلغ نحو 356 الف طن مقابل 279 الف طن العام الماضي ، بنسبة زيادة بلغت 27% ، نتيجة زيادة واردات هيئة السلع التموينية البالغة نحو 299 الف طن ، مقابل 273 الف طن خلال نفس الفترة العام الماضي ، بنسبة زيادة بلغت 10% ، بالإضافة إلى عودة شركات القطاع الخاص للإستيراد بعد الإختفاء التام خلال عامي 2017 و2018 ،مشددة على ان القطاع الخاص قام بإستيراد 7 شحنات بإجمالي 57 الف طن، مقابل 6.3 الف طن خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 807% ، مشيرة الى ان الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت خلال 11 شهراً الأولي من عام 2020 عن طريق المناقصات علي نحو 360 الف طن من زيت صويا المستورد ، بجانب توريد 257.5 الف طن من زيت الصويا المحلي ليبلغ إجمالي تعاقدات الهيئة نحو 617.5 ألف طن ، بينما ارتفعت أسعار زيت الصويا عالمياً خلال شهر نوفمبر لتصل الي اعلي مستوياتها خلال عام 2020 حيث بلغ متوسط سعر طن زيت الصويا الأرجنتيني الخام عالمياً نحو 944 دولار مقابل 709 دولار للطن في شهر يوليو 2020، وعلي الصعيد المحلي بلغ سعر طن زيت الصويا المكرر نحو 16300 جنيه مقابل 12,320 جنيه في يوليو من نفس العام.

كما طالبت " أسواق " بالكشف عن أسباب تصدير كميات من زيت الصويا خلال عام 2020 رغم ان مصر من الدول المستوردة لهذه النوعية من الزيوت، قائلة أن الكميات المصدرة من زيت الصويا خلال عام 2020 بلغت نحو 99,498 طن، مقابل 18,998 طن لنفس الفترة العام الماضي عن طريق الشركة الوطنية للزيوت، وذلك رغم منح الدولة الكثير من الاعفاءات بهدف إنتاجه محليا، فى خطوة للاستغناء عن الزيت المستورد.

وشددت أسواق على ضرورة الزام هيئة السلع التموينية والشركات الخاصة بإستخدام الزيت المنتج محلياً، بالإضافة إلى فرض رسوم استيراد وتصدير علي زيت الصويا، لحماية وتشجيع المنتج المحلي مع تقليل الفاتورة الإستيرادية التي تتكبدها الدولة.





زيت عباد الشمس

وحول زيت العباد، أشارت " أسواق " إلى زيادة استيراد "زيت العباد" بنسبة 25% عن نفس الفترة العام الماضى، موضحة أن الهيئة العامة للسلع التموينية احتلت المرتبة الاولى للعام الرابع علي التوالى، حيث قامت بإستيراد نحو 204 الف طن مقابل 136 الف طن بزيادة بلغت 50% عن نفس الفترة العام الماضى.

وتمثل حصة الهيئة من إجمالي واردات زيت العباد نحو 64%، وذلك لحرص الدولة علي توفير السلع الأساسية بشكل امن و تلاشيا لحدوث نقص في السلع ضمن اجراءات مواجهة كورونا .

واضافت "اسواق" إلى تراجع واردات القطاع الخاص لتبلغ نحو 116 الف طن عن طريق خمس شركات من القطاع الخاص مقابل 120 الف طن لنفس الفترة العام الماضي بتراجع 3% .

بينما ارتفعت أسعار زيت العباد عالمياً خلال شهر نوفمبر لتصل الي اعلي مستوياتها خلال عام 2020 حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 1,129 دولار مقابل 817 دولار للطن في شهر يوليو 2020، وعلي الصعيد المحلي بلغ سعر طن زيت العباد المكرر نحو 18500 جنيه مقابل 14,660 جنيه في يوليو من نفس العام.





زيت الذرة

قالت "أسواق" ، أن واردات زيت الذرة ارتفعت بنحو ملحوظ لتصل الى نحو 31.4 الف طن، مقابل 25.6 الف طن بنسبة زيادة بلغت 22% مقابل نفس الفترة العام الماضى، بينما تراجعت أسعار زيت الذرة عالمياً خلال شهر نوفمبر حيث بلغ متوسط سعر طن زيت الذرة الأمريكي الخام عالمياً نحو 938 دولار مقابل 1,002 دولار للطن في شهر يوليو 2020 بعدما سجل أعلي مستوي سعري له خلال شهر يونيو والبالغ نحو 1,132 دولار للطن، ولكن علي الصعيد المحلي فنجد ان سعر زيت الذرة قد ارتفع خلال شهر نوفمبر حيث بلغ سعر طن زيت الذرة الخام نحو 18500 جنيه مقابل 12,980 جنيه في يوليو من نفس العام.















