ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي مع تأثر عمل الشركات بالزيادة المطردة في إصابات كوفيد-19، مما يعطي دليلا جديدا على تعثر تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 885 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، مقارنة مع 862 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.

تكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19 وبلغ عدد الإصابات 16.7 مليون على الأقل في حين تجاوزت الوفيات 304 آلاف وفاة، بحسب إحصاء لرويترز.

وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية القيود على الشركات في حين يحرض البعض على تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمطاعم والحانات.