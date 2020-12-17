شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى جلسة نهاية الأسبوع..وصعود دبي ومسقط والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.11% خاسراً 9.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8711.58 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.36% خاسراً 18.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5135.219 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.238 مليار درهم.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.34% رابحاً 8.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2550.29 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.32% رابحاً 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.830 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 9.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.36% رابحاً 671.95 نقطة ليغلق عند مستوى 20650.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 424.7 مليون سهم بقيمة 13.6 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.12%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاعي السلع طويل الأجل والمواد الأساسية بنسبة 0.67%.

وقفز 89 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتقدمة" بنسبة 9.89%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 6.31%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 5.46%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 4.96%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 3.03%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.87%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 551.9 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسة الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسراً 18.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5135.219 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.238 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 81.1 مليون سهم، بقيمة 425.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2291 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.68%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.76%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.56%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 114.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.04%.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 8.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2550.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.7 مليون سهم محققة ما قيمته 217.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2738 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.10%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.16%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.74%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.59%، فيما تراجع 17 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 38 مليون ورقة بقيمة 56.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.37%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.04% رابحاً 58.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.38 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% رابحاً 74.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6176.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 23.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4589.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 307.9 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9207 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.99%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.98%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%.

وجاء سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.48%، يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.65% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.01%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 5.64%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.32% رابحاً 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.830 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 283 صفقة لعدد 45 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 9.09%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 2.35%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.50%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 2.44%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "سندات أومنفست الدائمة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 500 ألف ريال عماني.