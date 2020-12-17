شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.36% بنهاية الأسبوع.. ورأس المال يخسر 2.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسة الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسراً 18.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5135.219 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.238 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 81.1 مليون سهم، بقيمة 425.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2291 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.68%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.76%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.56%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 114.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.04%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن إدراج 3 شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في أواخر شهر ديسمبر 2020، مما سيمنح المستثمرين الحاليين والجدد فرصة للمشاركة في مسيرة نمو هذه الشركات الواعدة، كما ستعود بالفائدة على الشركة العالمية القابضة من خلال تعزيز سمعتها وتسليط الضوء على إمكاناتها.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عمان والإمارات القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الجاري، في مسقط لمناقشة واعتماد ميزانية الشركة لعام 2021.