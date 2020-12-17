شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الخميس ، بقيمة جنيهين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 820 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً الى 1890 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 703 جنيها

عيار 21 سجل 820 جنيها

عيار 24 سجل 937 جنيها

الجنيه الذهب 6560 جنيها

اونصة الذهب 1890 دولار

واختلفت الأوضاع كثيراً في سوق المعادن الثمينة، إذا ما قمنا بمقارنة وضع سعر الذهب الآن وهو المعدن الأكثر تداولا في مصر بنفس الفترة من العام الماضي، فشراء الهدايا الذهبية هذا العام احتفالا برأس السنة ربما يكون صعب بعض الشئ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر، قياسا على نفس الاصفر العام الماضي.

سعر الذهب خلال منتصف شهر ديسمبر 2019 كان يسجل 664 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهذا كان سعر مناسب للشراء خلال احتفالات الكريسماس، لكن الوضع في ديسمبر 2020 تغير كثيرا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، نتيجة الأحداث الكثيرة التي شهدها العام خلال عام 2020.

كريسماس 2020 يختلف تماما عن كريسماس 2019، عند المقارنة بمستويات أسعار الذهب في مصر، وكذلك وضع المبيعات، والفئة التي تغيب عن السوق الآن وهي القطاع السياحى، حيث كانت السياحة تساهم في تحريك مبيعات الذهب خلال احتفالات الكريسماس، وتحديدا في المحافظات التي تشهد رواج سياحي في هذا التوقيت من كل عام، لكن الوضع تبدل تماما هذا العام، الأمر الذى افقد سوق الذهب شريحة كبيرة، وهي شريحة السياح الأجانب.