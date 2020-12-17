بنك إنجلترا يبقى على برنامجه التحفيزى دون تغيير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك إنجلترا المركزي على برنامجه التحفيزي دون تغيير اليوم الخميس فيما ينتظر نتيجة المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة، وقال إنه سيتحمل مؤقتا ارتفاع التضخم إذا هبط الجنيه الإسترليني في حالة الخروج من التكتل دون اتفاق. وترك بنك إنجلترا برنامجه الخاص بشراء السندات عند 895 مليار إسترليني (1.2 تريليون دولار) بعدما عززه الشهر الماضي بواقع 150 مليار إسترليني . كما أبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة الأساسي عند 0.1 بالمئة وهو مستوى تاريخي منخفض.

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