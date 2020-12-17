شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: عبور مصر أزمة كورونا يعود لنجاح الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الأيام أثبتت أن كورونا أكبر من أى دولة ولا توجد دولة واحدة عندها الحلول، وكان هناك دفع بأهمية التعاون متعدد الأطراف وهو نهج جمهورية مصر العربية، موضحة أن الرئيس السيسى أكد أهمية التعاون متعدد الأطراف للوقوف على الحلول للمشكلات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية دينا سالم، "الدول كلها تتحدث عن أمصال لمواجهة كورونا، وهو بالاشتراك مع شركات مختلفة من جنسيات مختلفة وهناك تعاون وتنسيق فى ذلك، موضحة أن "اليونيدو" من أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وتقوم بالأساس على موضوع الصناعة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعايش ما بعد كورونا، والتأكيد على أهمية المعايير البيئية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، إن عبور مصر لأزمة كورونا يعود إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشددة على أن جائحة كورونا عززت العلاقات متعددة الأطراف ورفعت الاستفادة من الدعم.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى الاجتماع الافتراضى رفيع المستوى "العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم فى التجارة العالمية وسلاسل القيمة" كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI) ، وهو عبارة عن سلسلة من المنتديات السنوية التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمى ومركز كيل للعولمة.