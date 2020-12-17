شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم ..وزيرة التخطيط: تنفيذ 416 مشروعا فى الكهرباء بـ 95.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 – 12 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 والتي جاءت كالتالى : -

تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في نوفمبر الماضى

محمد معيط وزير المالية

استعرض محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و906 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.

أضاف التقرير ، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 525 مليونًا و218 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و561 مليونًا و5 آلاف جنيه.

وزيرة التخطيط: تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة حوالى 95.6 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها الوزارة عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين (18/2019 -19/2020).

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعاً بنهاية العام المالي (19/2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال (18/2019- 19/2020)، لفتت السعيد إلي تصدر محافظة القاهرة من حيث عدد المشروعات، بنحو 60 مشروعاً، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تليها محافظة أسوان، بعدد 36 مشروعاً، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط ب 23 مشروعاً، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر ب 22 مشروعاً، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

وزيرة الصناعة: صادرات الأثاث 190 مليون دولار والمنتجات اليدوية 165 فى 2020

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن النهوض بصناعة الأثاث تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تحرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الصناعة باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية، فضلاً عن كونها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشارت الوزيرة نيفين جامع، خلال افتتاحها أحد المعارض أن صناعة الأثاث تساهم بنسبة كبيرة في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث بلغت الصادرات المصرية من الأثاث خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 190 مليون دولار، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لها وإبراز سمات الأصالة والعراقة التي تنفرد بها الحرف المصري، لافتةً إلى أن قطاع الحرف اليدوية ساهم بنحو 165 مليون دولار من إجمالي صادرات مصر للخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.

وزيرة التجارة: قريباً عقد الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة الحرة بالعاصمة موسكو

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع هذا الاتفاق والذي من شأنه نقل معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد لمستويات متميزة .

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع اندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً للإعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجى لتطوير منشأة ناصر

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر، وذلك فى الإطار الأشمل للمنطقة المحيطة بها، وإعداد مخطط للمحاور والطرق بالمنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق سهولة الاتصال والحركة، وربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها، وشبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، وخاصة محور الفردوس الجاري تنفيذه، وطريق الأوتوستراد.

صورة أرشيفية

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقة المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، بجولة تفقدية بمشروعات القاهرة الجديدة وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والاستعدادات لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة مصر)، وقطع أراضى بيت الوطن بالتجمع الثالث.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع سكن مصر بغرب الجامعات بعدد ( 148 عمارة )، حيث سيبدأ تسليم 94 عمارة بإجمالي 2256 وحدة سكنية بالمشروع بداية من شهر فبراير 2021.

الصادرات المصرية إلى الإمارات ترتفع 66.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020

صورة أرشيفية

تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورات إيجابية كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التقارب الذي تشهده العلاقات على الناحية السياسية، وهو ما ترتب عليه تطورات إيجابية أيضا على مستوى الصادرات المصرية إلى الإمارات.

وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدولة الإمارات لتسجل 2.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى تصدرت قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منه 1.7 مليار دولار، يليه آلات وأجهزة كهربائية 127.3 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 110.3 مليون دولار، ثم كتب وصحف وصور 60.5 مليون دولار، وأخيراً وفواكه وأثمار 53.4 مليون دولار.

مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء العرب للاتصالات واختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربى

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمه الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.

ارتفاع سعر اليورو والجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 17-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو لـ 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.10 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.75 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع.

أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام

صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الخميس بشكل طفيف وبقمية جنيها واحدا فقط بعد ارتفاع جنيهين صباح اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 818 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1878 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 701 جنيها.

عيار 21 سجل 818 جنيها.

عيار 24 سجل 935 جنيها.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

اونصة الذهب 1878 دولار.