س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطور الصادرات المصرية خلال 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أزمة كورونا شهدت الصادرات المصرية تطور فى معدلات نمو القطاعات الصناعية المختلفة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 الجارى بسبب عدد من القرارات الهامة الداعمة للتصدير، وفيما يلي نرصد أسئلة توضح تطور الصادرات المصرية خلال 2020.

س: أسباب زيادة الصادرات المصرية خلال العام الجارى ؟ ج : دعم القيادة السياسية للصادرات بالوقوف إلى جانب الصادرات بقرارات هامة أبرزها صرف مستحقات الشركات المتأخرة من شهر أبريل الماضى بنسبة 30% بواقع 5 ملايين جنيه لكل شركة . س: أسباب زيادة الصادرات المصرية خلال العام الجارى ؟ ج : دعم القيادة السياسية للصادرات بالوقوف إلى جانب الصادرات بقرارات هامة أبرزها صرف مستحقات الشركات المتأخرة من شهر أبريل الماضى بنسبة 30% بواقع 5 ملايين جنيه لكل شركة .

س: أهم القطاعات التى حققت نموا ملحوظا فى صادراتها ؟ ج : الصناعات الغذائية حققت 2.6 مليار دولار بنمو 2% والصناعات الكيماوية حققت 3748 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 ، وصادرات الصناعات الهندسية وصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الجارى 2020 . س: أهم القطاعات التى حققت نموا ملحوظا فى صادراتها ؟ ج : الصناعات الغذائية حققت 2.6 مليار دولار بنمو 2% والصناعات الكيماوية حققت 3748 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 ، وصادرات الصناعات الهندسية وصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الجارى 2020 .

س: أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم التصدير ؟ ج : إعلان وزارة المالية صرف مستحقات 400 شركة بإجمالى 19 مليار جنيه على ثلاث دفعات تنتهى بنهاية ديسمبر 2020 ، وصرف كافة المستحقات من برنامج رد الأعباء والمساندة التصديرية فى مدة قصيرة بالتوازى مع المتأخرات القديمة. س: أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم التصدير ؟ ج : إعلان وزارة المالية صرف مستحقات 400 شركة بإجمالى 19 مليار جنيه على ثلاث دفعات تنتهى بنهاية ديسمبر 2020 ، وصرف كافة المستحقات من برنامج رد الأعباء والمساندة التصديرية فى مدة قصيرة بالتوازى مع المتأخرات القديمة.

س : أهم الأسواق المستهدفة للتصدير خلال المرحلة المقبلة؟ السوق الأفريفى من أهم الأسواق وأبرزها السودان بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويليها تنزانيا مع مباحثات إقامة مركز تجارى لبيع المنتجات المصرية. س : أهم الأسواق المستهدفة للتصدير خلال المرحلة المقبلة؟ السوق الأفريفى من أهم الأسواق وأبرزها السودان بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويليها تنزانيا مع مباحثات إقامة مركز تجارى لبيع المنتجات المصرية.

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