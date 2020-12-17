شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 17-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الخميس بشكل طفيف وبقمية جنيها واحدا فقط بعد ارتفاع جنيهين صباح اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 818 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1878 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 701 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 701 جنيها. عيار 21 سجل 818 جنيها. عيار 24 سجل 935 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 17-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو لـ 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم: استقر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: يسجل 21.10 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 17-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.