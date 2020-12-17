شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 12 قطاعاً بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع 12 قطاعاً على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.45%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.02%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.83%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.24%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.52%، والعرب على 3.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13062 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.