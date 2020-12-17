شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تهبط بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 9.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.36% رابحاً 671.95 نقطة ليغلق عند مستوى 20650.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 424.7 مليون سهم بقيمة 13.6 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.12%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاعي السلع طويل الأجل والمواد الأساسية بنسبة 0.67%.

وقفز 89 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتقدمة" بنسبة 9.89%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 6.31%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 5.46%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 4.96%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 3.03%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.87%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 551.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طيبة للاستثمار، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وعين الدكتور وليد بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس أنس بن محمد صالح صيرفي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، أيمن بن حمزة سعيد أمين سر مجلس الإدارة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك – عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد العزيز بن محمد النملة من عضوية مجلس الإدارة، وسيتولى نائب رئيس مجلس الإدارة يحيى بن ابراهيم القنيبط، مهام رئيس المجلس إلى حين تعيين رئيساً لمجلس الإدارة وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.