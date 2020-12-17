شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات فى شركات القطاع .. تعرف على الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات للعمليات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وضمت الحركة كلا من : محمد عبد المجيد مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس إدارة الشركة العامة للبترول. سامي عبد المقصود مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول. سيد أحمد مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الفرعونية للبترول. حسن علي مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول. محمد صادق مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول. أشرف زكريا مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة وادي السهل للبترول.

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