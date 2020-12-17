شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.32% بجلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بصعود 10 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.32% رابحاً 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.830 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 283 صفقة لعدد 45 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 9.09%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 2.35%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.50%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 2.44%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "سندات أومنفست الدائمة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 500 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل قالت شركة تداول للخدمات المالية، إنها تلقت مؤخراً طلب لشراء حصص المساهمين الحاليين في الشركة، ولذا قررت مخاطبة الجهات الرقابة المالية المختصة للحصول على عدم الممانعة على المضي قدماً في الموضوع، وفي انتظار الموافقة، منوهة إلى أنها تلقت هذا الطلب بعد تقدمها بطلب إلغاء نشاط الوساطة المالية للشركة.

وفي سياق آخر أعلن بنك نزوي، تعيين الدكتور عزنان حسن عضواً في لجنة الرقابة الشرعية للبنك بدلاً من عبد الستار أبو غدة، وسيتم تأكيد التعيين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل.