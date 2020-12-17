شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ5 شركات أبرزها "بالم هيلز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات إيداع 5 شركات؛ بالم هيلز للتعمير 709.491 مليون شهادة، عامر جروب 237.170 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.641 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي-مصر 142.454 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية 122.628 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير 461.123 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 329.085 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة 185.855 مليون شهادة، جي بي أوتو 175.225 مليون شهادة، نعيم القابضة 99.357 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت 20.420 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.52%، والعرب على 3.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13062 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.