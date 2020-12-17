ارتفاع سعر الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 يسجل 227.33 ريال

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1869.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1871.60 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس إن المشرعين الأمريكيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الفائتة.