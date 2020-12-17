شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 يسجل 227.33 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 17-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.33 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ224.83 ريال سعودى.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1869.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1871.60 دولار.
وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس إن المشرعين الأمريكيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الفائتة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 يسجل 227.33 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.