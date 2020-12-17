شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يصدر حركة تنقلات للشئون الإدارية بشركات قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات للشئون الإدارية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالى: محمد حسني مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته. محمود عبد الفتاح مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية لشركة سيدبك. سارة محمد مديرا عاما للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول بتروسبورت. منال محمد مديرا عاما للشئون الإدارية بشركة شمال سيناء للبترول. حاتم عبد الواحد رياض مديرا عاما للشئون الإدارية بشركة سيناء للغاز.

كانت هذه تفاصيل خبر طارق الملا يصدر حركة تنقلات للشئون الإدارية بشركات قطاع البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.