المركز الإقليمى لمياه الاسكندرية يحصل على اعتماد المجلس الوطنى للتدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد جابر شحاته ، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن حصول المركز الإقليمى للتدريب بالشركة على إعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، ليصبح المركز الجهة المعتمدة بالإسكندرية لتنفيذ البرامج التدريبية والمنح الخاصة بشباب الخريجين وإعدادهم لسوق العمل بالتعاون مع جهاز تشغيل الخريجين.
وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الخطة التدريبية للشركة تستهدف إلى جانب تدريب العاملين والارتقاء بأدائهم ورفع كفائتهم، تنفيذ برامج تدريبية للخريجين، وتدريب طلاب الجامعات بمختلف التخصصات، ويشمل التدريب إلى الجانب المواد العلمية والنظرية تدريبا ميدانيا بمحطات ومعامل وفروع وإدارات الشركة المختلفة ، موضحا أن الشركة نجحت فى تدريب أكثر من 612 طالبا هذا العام من كليات التجارة، والعلوم، والهندسة، وتخصصات أخرى.
جدير بالذكر أن "المجلس الوطنى للتدريب والتعليم"، أحد وحدات وحدات الجمعية العامة للتنظيم والإدارة المشهرة برقم 285 لسنة 1995 من وزارة التضامن الإجتماعى، ويهدف المجلس إلى الإرتقاء بمهنة التدريب والحفاظ على معايير الجودة الدولية والمحلية الخاصة بالعملية التدريبية.
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