شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-12-2020 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 17-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، ما بين الاستقرار والارتفاع، ليستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك التجارى الدولى cib لـ4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 4.08 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر. وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر إلى 6.159 مليون برميل يوميا من 6.066 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه. 4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

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