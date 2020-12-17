شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات للشئون المالية بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات للشئون المالية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسمائهم: محمد حسن مديرا عاما لمراقبة المالية للشئون المالية بشركة الوسطاني للبترول. شريف السيد مديرا عاما للحسابات العامة بالشئون الإدارية بشركة دارا وغرب بكر للبترول. أحمد حمدي مديرا عاما للحسابات بالشئون الإدارية بشركة برج العرب للبترول. جاسر محمد مديرا عاما للمراجعة الداخلية بشركة الحمرا أويل. اسلام السيد مديرا عاما للمراجعة الداخلية بشركة بترول الصحراء الغربية. أحمد موسي مديرا عاما مساعدا للمراجعة الداخلية وإجراءات العمل بشركة بترو شهد.

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