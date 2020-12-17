شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بنهاية الأسبوع.. وإلغاء إدراج "تمكين القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.04% رابحاً 58.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.38 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% رابحاً 74.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6176.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 23.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4589.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 307.9 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9207 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.99%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.98%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%.

وجاء سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.48%، يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.65% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.01%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 5.64%.

وفي سياق متصل قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إلغاء إدراج أهم شركة تمكين القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية، ما لم تقم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء أسباب الإيقاف اللازمة لإعادة التداول على أسهمها خلال مدة 3 أشهر، وهي الإفصاح تقديم البيانات المالية للفترات المنتهية في 30 يونيو عام 2019، و30 سبتمبر عام 2019، و31 ديسمبر 2019، و31 مارس 2020، و30 يونيو 2020، وأي فترات أخرى لازمة لإعادة أسهم الشركة، وتسديد كافة رسوم الاشتراكات السنوية لعامي 2019، 2020 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وفي السياق ذاته أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:-

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.