شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب لينجح بتخطي مستوى 1875.00 ويقترب من حاجز 1900.00 دولار، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1917.00 ثم 1928.60 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1875.00 يمثّل شرط أولي لتحقيق الأهداف المقترحة.

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