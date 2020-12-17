شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 4% تزامنا مع انخفاض ملحوظ للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتتواصل جهود الدول حول العالم في مكافحة أزمة فيروس كورونا مع تدفق المزيد من الجرعات من لقاحات مضادة للمرض من أجل احتواء تفشيه والقضاء عليه.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 885 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها إلى 817 ألفاً.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس الإبقاء على الفائدة قرب الصفر دون تغيير كما تعهد بمواصلة شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهرياً حتى بلوغ أهداف التوظيف والتضخم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 4.5% أو ما يعادل 1.13 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 26.181 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.305 دولار وأقل سعر عند 25.335 دولار.