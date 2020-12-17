شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة وأيضا بالتزامن مع التقدم المعلن عنه في مفاوضات "بريكست".



وأعلن بنك إنجلترا اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني، وهو قرار اتسق مع توقعات المحللين بالأسواق، وذلك ضمن جهود البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني.



من ناحية أخرى، أكد مسؤولون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الطرفين الأمر الذي ربما يمهد للتوصل إلى اتفاق تجاري يحول دون خروج غير مرن للندن من التكتل الموحد.



ومن الجدير بالذكر أن المهلة المقرر للمفاوضات حول ملف "بريكست" سوف تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3619، وسجل أعلى سعر عند 1.3625 وأقل سعر عند 1.3495.