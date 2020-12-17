شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة مما دفع المعدن النفيس نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وتتواصل جهود الدول حول العالم في مكافحة أزمة فيروس كورونا مع تدفق المزيد من الجرعات من لقاحات مضادة للمرض من أجل احتواء تفشيه والقضاء عليه.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 885 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها إلى 817 ألفاً.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.7% أو ما يعادل 31.3 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1890.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1902 دولارا وأقل سعر عند 1865.9 دولار.