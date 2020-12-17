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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة المدينة المنورة تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على مساحة تبلغ 383 م2، ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى 15 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصا على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حددت تاريخ 02 / 02 / 2021م موعدا لقبول العطاءات وفتح المظاريف.