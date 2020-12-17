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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلاندا تعافى من الآثار المدمرة للإغلاق الناجم عن جائحة كورونا الذي شهدته البلاد في وقت سابق من هذا العام، بحسب بيانات الربع الثالث الصادرة عن الحكومة أمس الخميس.

وأفادت هيئة الإحصاء النيوزيلاندية بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انتعش بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو أقوى نمو فصلي.

وكانت هيئة الإحصاء قدرت في البداية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في يونيو عند 12.2% لكنها راجعت النسبة حاليا عند 11%.

وذكرت الهيئة أنه على أساس سنوي انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال العام المنتهي في سبتمبر 2020.