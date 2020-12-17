الاستثمار في التقنية جعل المملكة الأولى بين دول العشرين

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وعد السواحة خلال جلسة «الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية» ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021، البنية التحتية الرقمية شريان الحياة للعمل عن بعد، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة جهدا في دعم القطاع الرقمي بشكل عام بوصفه عصب الحياة للمستقبل وللوظائف والأسواق، إلى جانب قرار تحرير الطيف الترددي الذي أشاد به الاتحاد الدولي للاتصالات، وكانت المملكة النموذج الأول حيث ارتفعت من 260 ميجا هرتز إلى 1100 ميجا هرتز، وهذا يعد الأكسجين للاتصالات المتنقلة.وأشار إلى الضغوطات على شبكات الإنترنت بمختلف دول العالم، ودخول المملكة بكل اقتدار قائمة أفضل عشر دول بعكس الدول التي كانت متقدمة وخرجت منها، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على متانة البنية التحتية الرقمية للمملكة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، أن الهيئة عاقدة العزم على المضي قدما نحو تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة مبتكرة ومستدامة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
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