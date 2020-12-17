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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 113.9 مليون دولار، وافق صندوق النقد الدولي على صرفها لمساعدة جورجيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ومواجهة الآثار المترتبة على جائحة (كوفيد 19).

وأوضح البيان الصادر عن الصندوق أمس أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) أكمل المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في جورجيا بدعم من ترتيب ممتد مدته أربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الموسع (EFF).

وأفاد البيان أن إجمالي المدفوعات بلغ حتى الآن بموجب الترتيب 406 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 585.4 مليون دولار).