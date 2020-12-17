الكهرباء وبنك اليابان للتعاون الدولي يتفاهمان على تعزيز تحول الطاقة

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وبحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، يهدف الطرفان بحسب المذكرة، إلى عقد لقاءات نقاشية منتظمة وتبادل المعلومات ومشاركتها وتطوير الحلول للتحديات التي تواجهها «السعودية للكهرباء»، في خضم جهودها لتعزيز تحول الطاقة والاستدامة البيئية والاجتماعية في قطاع الطاقة السعودي والبلدان الأخرى.وقال الرئيس التنفيذي لـ»السعودية للكهرباء» فهد السديري إن توقيع مذكرة التفاهم، يسهم في الاستدامة البيئية والاجتماعية لقطاع الطاقة في المملكة على المدى البعيد، ويتسق مع طموحات وزارة الطاقة الرامية إلى استدامة القطاع ورفع موثوقيته وتوسعة نطاق تنوعه، فضلا عن تماهيها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحديث اقتصاد المملكة وتنويعه.
وأضاف أن المذكرة، من شأنها توسيع وتعزيز التعاون بين الشركة وشركائها اليابانيين، إذ ينطوي إشراك بنك اليابان للتعاون الدولي في عملية تحول الطاقة، على التعاون المالي الذي من شأنه توفير التمويل المناسب للحصول على الاستثمارات والمنتجات والتقنيات اليابانية، التي تدعم هذا التحول والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأوضح السديري، أن الطرفين يعملان على طرح مبادرات عدة، لوضع بنية تحتية ذكية قوامها شبكات نقل الكهرباء الذكية، وأتمتة شبكات التوزيع، والعدادات الذكية، وكلها معا سترفع من موثوقية الخدمة وكفاءتها وتسهم إيجابا في الاستدامة البيئية والاجتماعية.
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