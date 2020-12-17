شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة بالتزامن مع التقدم المحرز في مفاوضات "بريكست" بالإضافة إلى التعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي.



وتتواصل جهود الدول حول العالم في مكافحة أزمة فيروس كورونا مع تدفق المزيد من الجرعات من لقاحات مضادة للمرض من أجل احتواء تفشيه والقضاء عليه.



وتنوي الولايات المتحدة توزيع الملايين من جرعات لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا بعد البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك".



من ناحية أخرى، كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 885 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها إلى 817 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.