شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات الوظائف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات التوظيف القوية في أستراليا.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأسترالية أن الاقتصاد أضاف ما يقرب من 90 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 40.9 ألف وظيفة فقط في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر معدل البطالة في أستراليا إلى 6.8% في نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى استقرار البطالة عند 7% دون تغيير.



ولا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب التطورات على صعيد أزمة فيروس كورونا مع ظهور المزيد من اللقاحات والبدء في خطط التوزيع.



وتنوي الولايات المتحدة توزيع الملايين من جرعات لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا بعد البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7616، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7640 في حين سجل أقل سعر عند 0.7567.