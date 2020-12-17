شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة تُعلن عن السداد المبكر لجزء من أقساط قروضها القائمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن السداد المبكر لجزء من أقساط قروضها القائمة بإجمالي مبلغ وقدره 738 مليون ريال للصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية (البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية)، وذلك عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن إجمالي ما تم سداده مبلغ وقدره 792 مليون ريال.

وعليه يكون إجمالي رصيد القروض القائمة على الشركة بعد السداد المبكر مبلغ وقدره 1.308 مليار ريال.

وبحسب البيان، يأتي هذا الإجراء بناء على قرار مجلس الإدارة والمتوافق مع استراتيجيتها التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية.

وتجدر الإشارة حققت الشركة صافي أرباح 77.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 54.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 249.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 178.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.