شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب أبوظبي للاستثمار يوسع برنامج الحوافز بضخ ملياري درهم لتسريع النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على توسيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية، ليتضمن دعم الشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية. ويقدم «برنامج الابتكار» الجديد حوافز أكبر تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، في خطوة تعكس عمق التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في المجالات سريعة النمو، ودعم الشركات والأفكار التي تترك تأثيرات إيجابية ملموسة.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون خلال عام 2020، مع سبع شركات مبتكرة في القطاع الزراعي، تحت مظلة برنامج التقنيات الزراعية، بهدف تأسيس مرافق للأبحاث والتطوير والعمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج زراعية متطورة في إمارة أبوظبي. وأسهمت هذه الشراكات في إحداث نقلات نوعية في المنظومة الزراعية للإمارة.

وفي خطوة هي امتداد للنجاح الكبير الذي حققه برنامج التقنيات الزراعية، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار برنامج الابتكار الجديد الهادف إلى دعم القطاعات ذات مؤهلات النمو الكبيرة، بالنسبة للمستثمرين المحليين والعالميين في إمارة أبوظبي.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من برنامج المسرعات التنموية (غداً 21) الذي أطلقته حكومة أبوظبي، حيث أصبح البرنامج الجديد متاحاً للشركات التي تركز على الابتكار في مجالات الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية، والمواد الدوائية الحيوية والسياحة والتقنيات الزراعية، وغيرها.

وحرصت إمارة أبوظبي على توفير بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة حاضنة وداعمة لنمو وازدهار الشركات العاملة في كافة هذه القطاعات. وعلى سبيل المثال، أصبح سوق أبوظبي العالمي مركزاً رئيسياً لشركات التقنيات المالية العالمية، ويتضمن أول إطار عمل تنظيمي رقمي من نوعه في المنطقة.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، تحتضن إمارة أبوظبي نخبة من أفضل مرافق الرعاية الصحية في العالم، مثل مراكز «كليفلاند» و«مايو». ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية في الإمارة، لتسهيل عقد الشراكات وتوفير مزيد من الفرص المثمرة للمستثمرين.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار؛ الهيئة الحكومية المعنية بدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «شهد عام 2020 تقدماً كبيراً في بناء منظومة الابتكار في الإمارة، تزامناً مع تقديم الدعم للعديد من الشركات الطموحة التي تتطلع إلى تعزيز نموها في إمارة أبوظبي، والمنطقة بشكل عام. وبالنظر إلى عام 2021، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار حريص على تعزيز التزامه بدعم المستثمرين، وتكرار التجربة الناجحة لبرنامج التقنيات الزراعية من خلال التوجه نحو قطاعات أخرى مؤهلة للنمو، وقائمة على أحدث التطورات التقنية».

ويقدم برنامج الابتكار للشركات حسومات ومنحاً تنافسية بمستوى عالمي، إضافة إلى حوافز غير مالية أخرى لدعم المسيرة الاستثمارية والتنموية لهذه الشركات في إمارة أبوظبي. وسيسهم البرنامج في توفير الآلاف من فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية، علاوة على دوره الحيوي في الدفع قدماً بعجلة الابتكار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطوير حلول فعالة تستفيد منها المنطقة والعالم.