شكرا لقرائتكم خبر عن قاطع الرياح.. تحفة «فرنجيفنتو» تنطلق من أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة السيارات الرياضية الفاخرة الإيطالية «فرنجيفنتو أوتوموبيلي»، من قصر الإمارات في أبوظبي، عن سيارتها الرياضية فائقة الأداء «فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي»، التي تمثّل تحفة هندسية معاصرة تقدم لعشاق السيارات الرياضية الفارهة خيارات تعديل شخصية غير مسبوقة.

فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي في أبوظبي

تجمع فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي الرياضية الفائقة، التي يعني اسمها الحرفي «قاطع الرياح»، بين الأداء الرياضي المتفوق والميزات الصديقة للبيئة، فيما تمنح عشاقها حرية إجراء تعديلات شخصية نوعية على تصميمها وشكلها الخارجي. وتجسّد السيارة الجديدة أفكار ثلاثة من مبدعي تصاميم السيارات الإيطالية الفاخرة هم باولو منشيني، وجورجيو بيرولو، وكارلو بيرولو. وهي ترسي معياراً جديداً في تصميم السيارات فائقة الأداء باستخدامها أحدث ما توصلت إليه تقنيات الديناميكية الهوائية لأعلى مستويات الانسيابية، جنباً إلى جنب مع أرقى مستويات الراحة وتناغم التصميم والأداء.

وتوفر فرنجيفنتو خيارات غير مسبوقة لتعكس الشخصية المتفردة لصاحبها، وذلك من خلال خبرات أهم الفنانين الإيطاليين واستخدام المواد المبتكرة والمتقدمة مثل الألياف الكربونية. ويمكن لمن ينشدون هذه التحفة الهندسية، الاختيار من طيف واسع من الجلد الطبيعي الوثير، وإضفاء تصاميمهم الخاصة عليه. كما يتوفر للعملاء من خلال برنامج فرنجيفنتو التصميمي، الذي يحاكي برامج التصميم الشخصي لليخوت الفاخرة، لعب دور أساسي في اتخاذ قرارات تصميم الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة.

واعتبر كارلو بيرولو، أحد أعضاء الثلاثي الإبداعي الذي أنجز تصميم السيارة الفائقة، أنها تمثل عملاً فنياً فاخراً يأخذ موقعه بشكل مثالي في مشهد الحداثة والفخامة بدولة الإمارات، حيث البحث الدائم عن التميّز والريادة.

ويمتلك جيورجيو بيرولو، أحد مصممي السيارة الفائقة الأداء، خبرة 20 عاماً في مجال التصميم مع علامات عالمية لامعة في قطاع صناع السيارات مثل فيراري ومكلارين.

ويمثل إطلاق السيارة الإيطالية الرياضية فائقة الأداء من أبوظبي بمجرد انتهاء موسم سباقات الفورمولا 1، تأكيداً للمكانة المحورية لأبوظبي والإمارات كوجهة عالمية لأحدث الابتكارات والإبداعات الهندسية، خاصة في مجال المحركات الهجينة والكهربائية، والمركبات التي تستشرف تكنولوجيا المستقبل.