شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المركزي» السويسري يرفض الاتهامات الأمريكية بشأن التلاعب بالفرانك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان قراراً أمريكياً بتسمية سويسرا لإي قائمة الدول المتهمة بأنها «متلاعبة بالعملة». وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا إلى قائمة الدول التي تشتبه في تعمد خفض قيمة عملاتها مقابل الدولار.

توماس جوردان

وقال رئيس «المركزي السويسري» لشبكة CNBC، الخميس إنه لا البنك الوطني السويسري ولا سويسرا نفسها قد تلاعبت بشكل مصطنع بقيمة الفرنك السويسري. وأضاف: «سياستنا النقدية شرعية، ولدينا معدل تضخم منخفض جدًا - بل إنه سلبي في هذه اللحظة - لذلك علينا محاربة هذا الانكماش، والفرنك السويسري قوي جدًا، لذا فقد تم تقديره بالقيمة الاسمية على مدى السنوات الـ 12 الماضية، سواء فيما يتعلق باليورو أو مقابل الدولار الأمريكي».

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء سويسرا وفيتنام بالتلاعب بعملتيهما، لأسباب مختلفة منها التمتع بميزة تنافسية. وفي التقرير نصف السنوي حول صرف العملات الأجنبية، رأت وزارة الخزانة أن هاتين الدولتين تتدخلان في أسواق العملات لديها للتأثير على ميزان المدفوعات، وفي حالة فيتنام بهدف «كسب تفوق تنافسي غير عادل في التجارة الدولية».

ووصف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القرار بأنه «خطوة قوية... لضمان النمو الاقتصادي وفرصة للعمال والشركات الأميركية».

وبقيت الصين على «قائمة مراقبة» وزارة الخزانة لشركاء تجاريين رئيسيين يستحقون اهتماما عن كثب بممارساتهم الخاصة بالعملات، إلى جانب اليابان وكوريا وألمانيا وسواها. وأضافت الخزانة ثلاث دول إلى اللائحة هي الهند وتايوان وتايلاند.

ودعا التقرير الصين إلى «تحسين الشفافية» في إدارة معدلات الصرف، وخصوصا التدخل في أسواق العملات.

وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة واتهم العديد منها باستخدام عملة ضعيفة لبيع سلعها بأسعار أرخص على حساب منتجين أميركيين.

واستعرضت وزارة الخزانة 20 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة، يبلغ حجم التجارة الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار على الأقل.

والمعايير تتعلق بوجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة وفائض كبير في الحساب الجاري وأدلة على «تدخل أحادي الاجنب مستمر» في أسواق العملات الأجنبية. ووجد التقرير أن سويسرا وفيتنام تستوفي تلك المعايير. (وكالات)