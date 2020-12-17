شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الحيوانات الأليفة لن تسلم من تداعيات «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن تسلم الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والقوارض هي الأخرى من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر /كانون الأول، إذ ستفقد جوازات سفرها إلى دول الاتحاد.

ومع ذلك سيكون بمقدورها السفر شريطة أن تكون مزودة بشريحة إلكترونية وحاصلة على التطعيمات اللازمة وتحمل شهادة صحية بيطرية خاصة بصحة الحيوان.

وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، «منحنا الاتحاد الأوروبي وضعاً.. سيضمن استمرار السفر مع حيوانك الأليف اعتباراً من أول يناير».

وقالت الحكومة إنه يتعين وضع شرائح إلكترونية للكلاب الأليفة والقطط والقوارض وتطعيمها ضد السعار ومعالجتها من الديدان الشريطية وحصولها على شهادة بيطرية خاصة بصحة الحيوان ليتسنى لها السفر برفقة أصحابها لدول الاتحاد الأوروبي.

وستُطبق القواعد أيضاً على الحيوانات الأليفة التي ستسافر إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

ولن يطرأ تغيير على الإجراءات الخاصة بالصحة أو الوثائق الحالية بالنسبة للحيوانات الأليفة التي تدخل إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي أو أيرلندا الشمالية.

(رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر حتى الحيوانات الأليفة لن تسلم من تداعيات «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.