شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحوذ على نصف جوائز أفضل المشاريع الخليجية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استحوذت الإمارات على 12 من أصل 25 جائزة من جوائز «ميد» السنوية للمشاريع في دول الخليج، واختير مشروع «نور أبوظبي» كمشروع «ميد» لعام 2020.

وحاز الغاليريا بجزيرة المارية على جائزة «أفضل مشروع عقاري تجاري في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام»، فيما اختير مشروع «مكتبة محمد بن راشد» كأفضل مشروع تعليمي للعام، أما جائزة أفضل مشروع في قطاع الرعاية الصحية للعام، فكانت من نصيب «مستشفى ميديكلينيك - بارك فيو».

ومن الفائزين كذلك: أفضل مشروع فندقي (العنوان رزيدنس سكاي فيو)، وأفضل مشروع عملاق (محطة «نور أبوظبي»)، أفضل مشروع في قطاع النفط والغاز (توسيع مصفاة النفط من قبل شركة بترول الإمارات الوطنية)، وأفضل مشروع لتوليد الطاقة (محطة «نور أبوظبي»)، وأفضل مشروع سكني للعام (ذا رزيدنت آت مارينا جيت - بوابة المارينا 1 و2) وأفضل مشروع سياحي وترفيهي (كلايم أبوظبي)، وأفضل مشروع في قطاع النقل (أعمال تحسين في مطار دبي الدولي) وجائزة «ميد» لتمكين التنوع، (مناطق إكسبو 2020، وأجنحة بلازا).

وأعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست جلوبال داتا»، قائمة الفائزين بالنسخة العاشرة من جوائزها السنوية التي تشمل أفضل المشاريع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2018 و2019، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بدبي.

وجرى خلال الحفل تكريم 25 مؤسسة من الإمارات والسعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان ضمن 19 فئة شملت مشروع العام في مجال العقارات التجارية، ومشروع العام في مجال البنية التحتية الرقمية، ومشروع العام في مجال الرعاية الصحية، وغيرها من الفئات الأخرى التي سلطت الضوء على أفضل إنجازات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس الجهود الاستثنائية التي تبذلها المنطقة لتعزيز ومواصلة نموها، من خلال تطوير المشاريع الاستراتيجية وتعزيز قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت جوائز «ميد» في دورتها لعام 2020 أكثر من 130 مشاركة من الجهات والمؤسسات وأصحاب المشاريع والمقاولين والاستشاريين، وحصدت شركة الشعفار للمقاولات العامة، جائزة أفضل مشروع تعليمي لعام 2020، فيما حصدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، في السعودية ميدالية الاستدامة لعام 2020، عن دورة تحلية مياه مبتكرة باستخدام تقنيات هجينة، وذلك بعد إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع للتأكد من التزامها باتباع معايير التصميم والهندسة والبناء وتسليم المشاريع، إلى جانب المعايير البيئية والمجتمعية.

بدورها حصلت شركة ألمنيوم البحرين على جائزة العام لأفضل مشروع صناعي، كما تخلل الحفل تكريم «أكوا باور»، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة اليك للهندسة والمقاولات.