«دناتا» تستحوذ على لقب أفضل مناولة طائرات للعام العاشر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” نالت «دناتا» لقب «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية» للمرة العاشرة من مجلة «أفييشن بيزنس» 2020، وتسلم الجائزة خلال حفل أقيم في دبي، تيم والكر، نائب رئيس دناتا لتطوير الأعمال.

وقال تيم والكر: «يشرفنا أن نحظى بجائزة أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية في نهاية عام حافل بالتحديات، ويجسد حصولنا على هذه الجائزة جهود أفراد فريق عملنا الذين يتمتعون بخبرات واسعة ويعملون بجهد لتلبية متطلبات عملائنا، على الرغم من جميع الظروف ونحن نعتمد أعلى معايير السلامة والابتكار والتدريب والتطوير لموظفينا، لكي يقدموا أفضل الخدمات لشركائنا من الناقلات الجوية والركاب».

وحققت دناتا إنجازاً بارزاً في سعيها لبلوغ الاستدامة، بالتعاون مع «فلاي دبي»، فقد تمكن فريق عمل الشركة من تقديم مناولة سلسلة وآمنة لإحدى طائرات فلاي دبي الحديثة من طراز بوينج 737-800 في رحلتي الوصول والمغادرة، وذلك باستخدام معدات دعم أرضي خضراء لا يصدر عنها أي انبعاثات كربونية في مطار دبي الدولي.

وتوفر دناتا خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن في مطاري دبي الدولي، وآل مكتوم الدولي، وخلال السنة المالية 2019 ـ 2020، خدم فريق عملها 188 ألف رحلة، وتعامل مع 700 ألف طن من الشحنات في الدولة.

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