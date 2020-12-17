شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة جديدة في دبي.. افتتاح منتجع «العنوان رزيدنسز جميرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يفتتح العنوان رزيدنسز منتجع شاطئ جميرا أبوابه، الجمعة، يتربّع العنوان منتجع شاطئ جميرا في قلب «ذا بيتش» و«جميرا بيتش ريزيدنسز»؛ وهو أول منشأة ضيافة تابعة لمجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات على الواجهة البحرية.

ويساهم هذا المشروع، الذي طورته شركة «العين القابضة»، في رسم أفق مميز لمنطقة شاطئ جميرا مع بناء استثنائي مؤلف من برجين متطابقين بارتفاع 77 طابقاً لكل منهما، ويتصلان في الأعلى بأطول جسر معلق مأهول في العالم. علاوةً على ذلك، فإن هذا المشروع المميز مرشّح لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأعلى مسبح مفتوح مصمم على طراز «إنفينيتي» في العالم.

وقال ربيع كرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العين القابضة»: يعد افتتاح العنوان منتجع شاطئ جميرا والعنوان بيتش ريزيدنسز دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالتعاون مع شركاء رفيعي المستوى لتطوير مشاريع فريدة من نوعها، الأمر الذي يضيف بُعداً جديداً على عروض الرفاهية التي تقدمها دبي.

وقال كريس نيومان، المتحدث باسم مجموعة إعمار للضيافة: متحمسون جداً لتقديم تجربة «العنوان» في أولى منشآتنا الفندقية على الواجهة البحرية، خصوصاً وأنها تقع في واحد من أكثر الأماكن التي يحبها المقيمون والسياح في مدينة دبي. ويبشّر العنوان منتجع شاطئ جميرا ضيوفه بتجارب لا تنسى مع العديد من المطاعم والمقاهي المميزة، وسبا فاخر حائز على جوائز، بالإضافة إلى عروض الغرف الفاخرة والإطلالات الرائعة على الشاطئ.

ويحظى العنوان منتجع شاطئ جميرا بإطلالاتٍ بانورامية خلابةٍ على مياه الخليج العربي، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، وعجلة «عين دبي»، وبذلك يشكل الوجهة المثلى لمحبي الإقامة على الواجهة البحرية.

ويشمخ البرجان المتطابقان على ارتفاع 77 طابقاً تتضمن مرافق العنوان منتجع شاطئ جميرا و«العنوان بيتش ريزيدنسز». ويضم العنوان منتجع شاطئ جميرا 217 غرفةً وجناحاً تتنوع بين غرف الديلوكس، والأجنحة المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين، والأجنحة الرئاسية التي تضم ثلاث غرف نوم. أما «العنوان بيتش ريزيدنسز»، فتشمل 443 شقةً مفروشة ومجهزة بالكامل، بالإضافة إلى 478 شقة سكنية غير مفروشة توفر نمط حياة عالمي المستوى.