شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات.. تباين المؤشرات في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، وسط تفاوت في أداء الأسهم القيادية المؤثرة في المؤشرات العامة، مع إغلاق إيجابي لمؤشر سوق دبي، بارتفاع طفيف بلغ 0.34%، بدعم من «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار»، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.36%، متأثراً بانخفاض «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

وسجلت السيولة ارتفاعاً واضحاً وخاصة في سوق أبوظبي، لتصل تداولات المستثمرين إلى نحو 643 مليون درهم، بتداول 241 مليون سهم، حيث صعدت السيولة في سوق العاصمة إلى 425 مليون درهم، بتداول 81 مليون سهم، وبلغت تعاملات سوق دبي نحو 218 مليون درهم، بتداول 159.7 مليون سهم. واستحوذت 8 شركات على 75.6% من سيولة السوقين بنحو 486 مليون درهم.

سوق دبي +0.34%

2550.3 نقطة

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه، للجلسة الثانية على التوالي، رغم سيطرة التذبذب على حركة المؤشر العام للسوق منذ مطلع الجلسة، ليرتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.34%، أي 8.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2550.3 نقطة، وسط صعود قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار والسلع.

وارتفع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 1.1%، مدفوعاً بصعود «دبي للاستثمار» 1.37% وأغلق السهم عند 1.47 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 56.4 مليون درهم، وارتفع أيضاً سهم شركة سوق دبي المالي 0.32%، و«شعاع كابيتال» 0.72%.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.6%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم، وهي «دبي التجاري» بنسبة 2.59%، و«الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.9% ليغلق عند 10.85 درهم، و«دبي الإسلامي» 0.21% إلى 4.66 درهم، وتراجعت بقية أسهم القطاع ومنها «أملاك» 2.92%، و«مصرف عجمان» 1.1%، و«جي إف إتش» 1%.

وفي قطاع التأمين، عاد سهم «سلامة» للصعود، حيث ارتفع 0.45% عند 0.884 درهم، وتراجع «أمان» 1.8%.

وفي قطاع العقار، ارتفع أسهم 3 شركات وهي «إعمار مولز» 1%، و«الاتحاد العقارية» 0.67%، و«داماك العقارية» 0.65%، بينما واصل جني الأرباح على «إعمار العقارية» ليتراجع السهم 0.28% إلى 3.52 درهم، بتداول 45 مليوناً، وتراجع «ديار» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.36%.

وصعد سهم «أرامكس» 1.38%، بينما تراجع «العربية للطيران» 2.32%، و«الخليج للملاحة» 0.47%.

وفي السلع، ارتفع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 0.84% إلى 0.120 درهم، وارتفع «الإمارات للمرطبات» 14.7% بعد فتح تملك الأجانب في أسهم الشركة، وتراجع «دبي للمرطبات» 4.7%.

وتصدرت «دبي للاستثمار» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 56.4 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 45.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 26.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 12.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي -0.36%

5135.2 نقطة

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة طفيفة بلغت 0.36%، بما يعادل 18.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 5135.2 نقطة، متأثراً بالأداء السلبي لقطاعات البنوك والعقار والسلع.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «الواحة كابيتال» 0.9% إلى 1.13 درهم، وتراجع «إشراق» 0.3%، واستقر «العالمية القابضة» دون تغيير.

واستقر سهم «اتصالات»، لكنه استقطب 29 مليون درهم من سيولة المستثمرين.

وجاء تراجع قطاع البنوك بشكل رئيسي من هبوط سهم «أبوظبي الأول» 1.04% ليغلق عند 13.3 درهم، بتداول 114 مليون درهم، وقابله ارتفاع في «أبوظبي التجاري» 0.8% إلى 6.28 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.04%، و«الشارقة الإسلامي» 1.56%.

وتراجع القطاع العقاري، مع انخفاض «الدار» 1.24% إلى 3.19 درهم، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.85%.

وفي الطاقة، صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.53% إلى 3.77 درهم، و«دانة غاز» 1.1% إلى 0.734 درهم، فيما تراجع «طاقة» 0.7%.

وجاء «أبوظبي الأول» كأكثر الشركات تداولاً بنحو 114.1 مليون درهم، ثم «الدار» 86.8 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 75 مليون درهم، و«أدنوك للتوزيع» 53.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 29 مليوناً.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات، سجل العرب والخليجيون والمواطنون محصلة شراء في سوق أبوظبي، منها نصف مليون درهم للعرب، و 6 ملايين درهم للخليجيين و 40.3 مليون درهم للمواطنين. وفي المقابل، سجل الأجانب محصلة بيع بنحو 47 مليون درهم

وفي سوق دبي، سجل العرب محصلة شراء بنحو 0.87 مليون درهم، والخليجيون 7.8 مليون درهم، فيما سجل الأجانب محصلة بيع 0.47 مليون درهم، والمواطنون 8.3 مليون درهم.

وعلى صعيد الاستثمار حسب النوع، سجلت المؤسسات محصلة بيعية في السوقين بنحو 51 مليون درهم، منها 22 مليون درهم في دبي، و29 مليون درهم في أبوظبي، فيما سجل الأفراد محصلة شراء بنحو 51 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو447 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 498 مليون درهم.