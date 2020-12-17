شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى عامين ونصف بفعل الخطط التحفيزية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى عامين ونصف مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، بفعل تلاشي الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال ، بفضل الخطط التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.4 % إلى مستوى 89.86 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.27 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.27 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس مستويات قياسية جديدة قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وقفز الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ شباط/فبراير الماضي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، وتسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

وتعاذ تلك المعنويات إلى خطط التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ،والتي تهدف إلى دعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،و التي تعتبر أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

قال بعض النواب والمساعدين يوم الأربعاء إن مفاوضي الكونغرس يقتربون من الاتفاق على مشروع قانون مساعدات مالية جديدة فى البلاد بقيمة 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

وتماشيا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي بالأمس على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.25% ،وتوقع استمرارها عند هذا النطاق لعدة سنوات قادمة ، وتعهد بمواصلة شراء السندات حتى يصبح تعافي الاقتصاد الأمريكي آمنا.

قال المركزي الأمريكي بالأمس إنه سيشتري ما لا يقل عن 120 مليار دولار شهريا من السندات حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الأهداف الاقتصادية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،لمعرفة مدي تأثير انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا على سوق العمل الأمريكي ، وعن النشاط الصناعي فى فيلادلفيا.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.817 مليون فى الأسبوع المنتهي 12 كانون الأول/ديسمبر من 0.853 مليون الأسبوع الأسبق.

ويصدر بنفس التوقيت مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 20.1 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر من 26.3 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.