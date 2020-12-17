شكرا لقرائتكم خبر عن عملية التصويت على السياسة النقدية البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك المركزي البريطاني اليوم الساعة 12:00 جرينتش تفاصيل عملية التصويت على السياسات النقدية فى ختام اجتماع 17 كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت تصويت جميع الأعضاء طبقا للتوقعات لصالح بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 0.10% ،وأيضا تصويت الأعضاء التسعة على الإبقاء على برنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني ،طبقا لتوقعات أسواق المال العالمية.

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