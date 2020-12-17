شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا المركزي يثبت برنامج شراء الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش برنامج شراء الأصول البريطاني فى ختام اجتماع 17 كانون الأول/ديسمبر ، ثبت البنك المركزي البرنامج عند 895 مليار إسترليني ، طبقا لتوقعات الأسواق المالية ، وكانت القيمة السابقة عند 895 مليار جنيه إسترليني ،وعدل البنك البرنامج الاجتماع السابق بالزيادة بنحو 150 مليار جنيه إسترليني ،لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة جائحة كورونا.

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