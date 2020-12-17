شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا المركزي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 17 كانون الأول/ديسمبر حيث ثبت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند معدل 0.10% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 0.10% ،وكان المركزي البريطاني قد أجرى اجتماعين طارئين خلال شهر آذار/مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،وخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الأول 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،وفى الاجتماع الثاني خفض أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس إلى النطاق الحالي.

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