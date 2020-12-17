شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 10 أشهر بفضل التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى عشرة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:47 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 398.49 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل الارتفاع الواسع فى أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

لا تزال أسواق المال العالمية تتفاعل إيجابيا مع تطورات التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ، مع استمرار دعم السلطات الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي أزمة فيروس كورونا.

قال بعض النواب والمساعدين يوم الأربعاء إن مفاوضي الكونغرس يقتربون من الاتفاق على مشروع قانون مساعدات مالية جديدة فى البلاد بقيمة 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

قال البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء إنه سيشتري ما لا يقل عن 120 مليار دولار شهريا من السندات حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الأهداف الاقتصادية.

وقال محافظ المركزي الأمريكي "جيروم باول" بالأمس إن أسعار الأسهم ليست بالضرورة تكون مرتفعة السعر بالنظر إلى مدى انخفاض أسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.3% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.